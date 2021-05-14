США рассекретили дальность действия своей гиперзвуковой ракеты

До недавних пор характеристики гиперзвукового комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) держали в секрете. Теперь же Пентагон опубликовал кое-какие данные.

Сообщается, что гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать объекты на расстоянии более 2775 километров.

Журналисты напомнили, что LRHW представляет собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету с манёвренной гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Ранее сообщалось, что гиперзвуковое оружие должны получить американские Военно-морские силы. Также комплексом хотят вооружить эсминец Zumwalt. Возможно, носителем будет многоцелевая атомная субмарина типа Virginia.

В прошлом году американцы показали модель Long Range Hypersonic Weapon. Её внешний вид представлен на фото ниже: