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Наука и технологии
Сегодня в 13:47

США рассекретили дальность действия своей гиперзвуковой ракеты

Long Range Hypersonic Weapon
США раскрыли дальность действия своего гиперзвукового оружия Long Range Hypersonic Weapon.

До недавних пор характеристики гиперзвукового комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) держали в секрете. Теперь же Пентагон опубликовал кое-какие данные.

Сообщается, что гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать объекты на расстоянии более 2775 километров.

Журналисты напомнили, что LRHW представляет собой универсальную твердотопливную баллистическую ракету с манёвренной гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Ранее сообщалось, что гиперзвуковое оружие должны получить американские Военно-морские силы. Также комплексом хотят вооружить эсминец Zumwalt. Возможно, носителем будет многоцелевая атомная субмарина типа Virginia.

В прошлом году американцы показали модель Long Range Hypersonic Weapon. Её внешний вид представлен на фото ниже:

James Harvey