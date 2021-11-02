США рассекретили облик истребителя нового поколения

Журналисты обратили внимание на аппарат, стоящий на переднем плане с левой стороны. В нём увидели прототип по проекту Next Generation Air Dominance (NGAD). Это проект по созданию истребителя шестого поколения.

По ролику понятно, что самолёт имеет как минимум один воздухозаборник, установленный в верхней части с правой стороны. За возможным истребителем стоит, скорее всего, беспилотный ведомый. Крайний слева самолёт похож на X-47B. Также в центре стоит бомбардировщик B-2 Spirit. Ещё в ролике видно взлетающий на заднем плане самолёт, идентифицированный как B-21 Raider.