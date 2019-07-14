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США рассказали, как долго Китай будет оставаться их главным противником

Он стал основной угрозой для Штатов
Американский генерал Марк Милли (Mark Milley), который может стать главой Объединённого комитета начальников штабов, назвал Китай главной угрозой для США на ближайшие сто лет.

По словам генерала, Китай в последнее время научился эффективно сражаться. Причём учился он у США, наблюдая за военными действиями страны во время первой и второй войны в Персидском заливе.

Также Миллер отметил, что Китай быстро развивает свою армию и космическую составляющую вооружённых сил. Постепенно китайцы наращивают превосходство в воздухе, на земле, на воде и даже в киберпространстве.

Генерал однако заметил, что Китай не враг, а всего лишь противник. США придётся приложить большие усилия, чтобы сохранить своё преимущество.

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