США рассказали, как долго Китай будет оставаться их главным противником

По словам генерала, Китай в последнее время научился эффективно сражаться. Причём учился он у США, наблюдая за военными действиями страны во время первой и второй войны в Персидском заливе.

Также Миллер отметил, что Китай быстро развивает свою армию и космическую составляющую вооружённых сил. Постепенно китайцы наращивают превосходство в воздухе, на земле, на воде и даже в киберпространстве.

Генерал однако заметил, что Китай не враг, а всего лишь противник. США придётся приложить большие усилия, чтобы сохранить своё преимущество.