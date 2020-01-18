США рассказали о неудачах в разработке новейшего оружия, как у России

По словам Хайтена, Пентагону пока не удаётся ускорить программы перспективных военных разработок. У США ранее было две программы в области гиперзвука, однако теперь стране потребуются годы, чтобы восстановить лидерство.

Дело в том, что после того, как США потерпели неудачу в разработках, военное руководство начало «многолетние исследования причин неудач и затем отменило эти программы». Теперь, после остановки разработок, уйдёт много лет на восстановление.

Напомним, недавно на боевое дежурство в России встал первый ракетный полк, вооружённый стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».