США рассказали о своём палубном истребителе шестого поколения

Наука и технологии
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США рассказали о своём палубном истребителе шестого поколенияБудет ведущим для беспилотников
Редактор Aviation Week Стив Тримбл опубликовал изображение нового концепта палубного истребителя шестого поколения.
Как уточняет «Лента.ру», самолёт разрабатывается в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) на замену F/A-18E/F Super Hornet. Замена должна случиться в 2030-х годах.
Новый истребитель должен будет получить увеличенные скорость и дальность полёта, а также современные радары. Самолёт сможет выступать в качестве ведущего для группы ведомых беспилотников.
Стоит отметить, что в России уже пытаются реализовать концепцию с ведомыми беспилотниками. Предполагается, что истребитель пятого поколения Су-57 будет работать в паре с дроном «Охотник». Ранее сообщалось, что последний получил возможность автономно маневрировать и указывать цель.
Источник: Лента.ру