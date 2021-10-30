США рассказали о своём палубном истребителе шестого поколения

Новый истребитель должен будет получить увеличенные скорость и дальность полёта, а также современные радары. Самолёт сможет выступать в качестве ведущего для группы ведомых беспилотников.

Стоит отметить, что в России уже пытаются реализовать концепцию с ведомыми беспилотниками. Предполагается, что истребитель пятого поколения Су-57 будет работать в паре с дроном «Охотник». Ранее сообщалось, что последний получил возможность автономно маневрировать и указывать цель.