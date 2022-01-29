США рассказали об опасности Huawei для своих истребителей

Эксперт заявил, что если ОАЭ купят истребители пятого поколения F-35 Lightning II, то оборудование 5G от Huawei позволит Пекину получить много информации о том, как работает самолёт США. Хардинг напоминает, что Абу-Даби заявили о том, что технологии Huawei не затронут F-35 Lightning II. Но эксперт называет эти заявления излишне оптимистичными. Он считает, что между коммерческим и военным сектором существует большая взаимосвязь.

Также преподаватель Королевского колледжа Лондона Андреас Крейг отметил, что опасения вызывают не данные, передаваемые по сетям, а возможные утечки с серверов. «Все данные, секунда за секундой, будут доступны и загружены с самолёта на серверы, которыми управляют китайские компании или китайские технологии, или будут храниться на объектах, к которым будут иметь доступ китайские компании», — сказал он.