США разместили модернизированные ядерные бомбы B61−12 в Европе

Груби подчеркнула, что глобальный «ядерный ландшафт» стал более сложным, а современный многополярный мир ставит новые задачи по сравнению с прошлым. Она предупредила, что давнее «ядерное табу» может оказаться под угрозой срыва.

Хруби также отметила, что США работают с союзниками, включая Великобританию, над поддержанием ядерного сдерживания.

B61−12 — это современная термоядерная авиабомба, являющаяся частью ядерного арсенала США. Она была разработана как замена устаревшим моделям B61−3, B61−4, B61−7 и B61−10. Основные испытания новой модификации прошли в 2015 году, а производство началось в 2021 году.