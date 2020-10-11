Наука и технологии
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США разрешили поставлять Huawei процессоры, но только на технологических нормах 2015 года
Ничего хорошего в этом нет
15 сентября вступили в силу новые требования США, согласно которым производитель процессоров TSMC и другие компании не могут без разрешения поставлять Huawei свою продукцию. Всё потому, что она создавалась с использованием американских технологий. TSMC своевременно подал запрос на получение американской лицензии, чтобы продолжать работать с китайцами. На днях стало известно, что США дали добро TSMC, однако с одним «но» — компания сможет поставлять Huawei только чипы, выполненные по технологическим нормам 2015 года.
В лицензии употребляется формулировка «зрелые технологии». Под таковыми подразумеваются 28-нм техпроцесс и старше. Такую технологию дочерняя компания Huawei HiSilicon впервые применила в платформе Kirin 620 в 2015 году.
Конечно, современные смартфоны требуют более продвинутых технологий. В последнем флагманском чипе Huawei используется уже 5-нм техпроцесс. Представить применение 28-нм технологии в отвечающем современным требованиям смартфоне невозможно.