США разрешили поставлять Huawei процессоры, но только на технологических нормах 2015 года

В лицензии употребляется формулировка «зрелые технологии». Под таковыми подразумеваются 28-нм техпроцесс и старше. Такую технологию дочерняя компания Huawei HiSilicon впервые применила в платформе Kirin 620 в 2015 году.

Конечно, современные смартфоны требуют более продвинутых технологий. В последнем флагманском чипе Huawei используется уже 5-нм техпроцесс. Представить применение 28-нм технологии в отвечающем современным требованиям смартфоне невозможно.