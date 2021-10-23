США разрешили продажу некоторых технологий Huawei

Издание Reuters узнало, что были выданы 113 экспортных лицензий на $61 млрд для поставки товаров Huawei и 188 лицензий на $42 млрд для поставки товаров SMIC. Что касается Huawei, то поставщикам одобрили 69% всех заявок, а вот для SMIC — 9 из 10.

Не все в американском правительстве остались довольны этим решением.

Напомним, в мае 2019 года Huawei попала в «чёрный» список министерства торговли США. Позже, в декабре 2020 года, ограничения ввели и в отношении SMIC. США заявили, что эти компании угрожают национальной безопасности.