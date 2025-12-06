США развернули «клоны» иранских «Шахедов» в составе новой боевой группы

Опубликовано 06 декабря 2025, 20:151 мин.
США развернули «клоны» иранских «Шахедов» в составе новой боевой группыНа Ближнем Востоке
Впервые американские военные развернули в Ближнем Востоке боевую группу, оснащённую недорогими управляемыми дронами-камикадзе LUCAS, созданными по подобию иранских Shahed-136, пишут местные СМИ. Новая структура получила название Task Force Scorpion Strike (TFSS).
© SpektreWorks
TFSS входит в состав Центрального командования США (CENTCOM) и подчиняется Специальным операциям (SOCCENT). Также к развертыванию привлекли Rapid Employment Joint Task Force (REJTF), созданную в сентябре для ускоренного внедрения новых технологий.
В задачу группы входят управление и координация применения дронов. Система LUCAS имеет дельтаобразные крылья, длину около трёх метров и размах крыла 2,4 метра. Дроны разработаны совместно с компанией SpektreWorks и способны действовать автономно, координируясь в группах и участвуя в сетевых ударах.
Цена одного LUCAS составляет около $ 35 000. Дроны можно запускать с земли, с транспортных средств, катапульт или с помощью ракетного ускорителя.