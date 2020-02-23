США развернули на эсминце первое лазерное оружие против дронов

Оружие установили на эскадренном миноносце типа «Арли Бёрк USS Dewey (DDG-105). В отличие от других лазерных систем, которые уничтожают цели концентрированным лучом света, ODIN — это так называемый dazzler laser. Такого типа лазеры предназначены для того, чтобы «отвлечь» или «ослепить» беспилотник, а не уничтожить его. Они могут вывести из строя оптические датчики на дронах.

Как утверждают в ВМС США, ODIN прошёл путь от утверждения идеи до установки на корабль всего за два с половиной года. В течение двух следующих лет оружие будет развёрнуто по всему флоту в качестве защиты от дронов.