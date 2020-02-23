Наука и технологии
Сегодня 19:20
США развернули на эсминце первое лазерное оружие против дронов
Оно «ослепляет» беспилотники
Военно-морские силы (ВМС) США успешно развернули на эсминце первое лазерное оружие против дронов. Называется оно Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN).
Оружие установили на эскадренном миноносце типа «Арли Бёрк USS Dewey (DDG-105). В отличие от других лазерных систем, которые уничтожают цели концентрированным лучом света, ODIN — это так называемый dazzler laser. Такого типа лазеры предназначены для того, чтобы «отвлечь» или «ослепить» беспилотник, а не уничтожить его. Они могут вывести из строя оптические датчики на дронах.
Как утверждают в ВМС США, ODIN прошёл путь от утверждения идеи до установки на корабль всего за два с половиной года. В течение двух следующих лет оружие будет развёрнуто по всему флоту в качестве защиты от дронов.