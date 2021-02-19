США решили избавиться от бомбардировщиков B-1B к 2036 году

Всего в этом году спишут 17 самолётов B-1B Lancer. Первый их них отправили на площадку 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (AMARG) в Аризоне. Её также называют «Кладбище» (Boneyard).

Бомбардировщик B-1B — уже старый. Его разработали в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Целью самолёта был прорыв противовоздушной обороны. B-1B обладает изменяемой стреловидностью крыла и может летать на сверхзвуковой скорости. Самолёт способен нести вооружение массой до 57 тонн.

Бомбардировщики уже близки к завершению срока службы, кроме того США слишком дорого обходятся их обслуживание и ремонт.