США решили избавиться от истребителей F-22 Raptor

Об этих планах заявил начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун. Сейчас на службе у ВВС стоят шесть типов истребителей: F-22 Raptor, F-15C/D Eagle, F-15E Strike Eagle, F-15EX, F-35 Joint Strike Fighter и F-16 Fighting Falcon.

Что касается конкретно F-22, то у ВВС США их насчитывается 186 штук. Самолётам в среднем по 12 лет. Однако у них обнаруживается много технических проблем, поэтому боеготовность данных истребителей нельзя назвать высокой.

Стоит отметить, что у новой идеи есть критики. Они говорят, что сокращать парк боевых самолётов недопустимо. Не исключено, что F-22 заменят каким-то другим самолётом.