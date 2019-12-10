Ferra

США решили никогда не снимать санкции против Huawei

Конгрессмены уже одобрили идею
Члены Конгресса США одобрили законопроект, который предусматривает запрет на исключение Huawei из «чёрного списка» министерства торговли страны. Из-за этого китайцы не смогут вести дела с американским бизнесом.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По информации журналистов, и республиканцы, и демократы, согласовали формулировки законопроекта. Причём обсуждения шли несколько месяцев. Теперь документ направят Сенату и Палате представителей, а затем и президенту Дональду Трампу на подпись.

Этот же законопроект предусматривает запрет на использование бюджетных средств для покупки китайских электроавтобусов и железнодорожных вагонов. Таким образом под удар попадут компании CRRC и BYD. Кроме того, авторы документа хотят запретить военным США закупать китайские беспилотники.

Напомним, министерство торговли внесло Huawei в «чёрный список» в мае. Затем оно выдало компании временную лицензию, которая позволила китайцам использовать американские ПО и оборудование. 18 ноября действие лицензии продлили на 90 дней.