США решили никогда не снимать санкции против Huawei

Об этом пишет The Wall Street Journal. По информации журналистов, и республиканцы, и демократы, согласовали формулировки законопроекта. Причём обсуждения шли несколько месяцев. Теперь документ направят Сенату и Палате представителей, а затем и президенту Дональду Трампу на подпись.

Этот же законопроект предусматривает запрет на использование бюджетных средств для покупки китайских электроавтобусов и железнодорожных вагонов. Таким образом под удар попадут компании CRRC и BYD. Кроме того, авторы документа хотят запретить военным США закупать китайские беспилотники.

Напомним, министерство торговли внесло Huawei в «чёрный список» в мае. Затем оно выдало компании временную лицензию, которая позволила китайцам использовать американские ПО и оборудование. 18 ноября действие лицензии продлили на 90 дней.