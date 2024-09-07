США решили ограничить Китай в доступе к квантовым технологиям

Новые правила отражают усилия США по предотвращению доступа страны к технологиям, имеющим решающее значение для искусственного интеллекта. Предыдущие меры экспортного контроля, в том числе введенные в 2022 году, были направлены на ограничение доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям. США намерены синхронизировать эти меры контроля с «ключевыми союзниками».

Алан Эстевес из Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли подчеркнул, что эти скоординированные меры контроля призваны «помешать противникам разрабатывать технологии, которые могут угрожать коллективной безопасности».