США решили окончательно заблокировать Huawei

В мае министерство торговли США внесло Huawei в данный список, что запретило американскому бизнесу сотрудничать с китайцами. Однако, согласно текущим правилам, ключевые партнёры всё ещё могут поставлять Huawei свою продукцию. Например, ARM до сих пор отправляет китайской компании свои чипы.

Сейчас администрация Трампа готовит изменения двух ключевых правил, которые позволят всё-таки прекратить иностранные поставки для Huawei. По сути, властям разрешать регулировать продажи китайцам нечувствительных продуктов. К ним относятся некоторые телефонные чипы, изготовленные за рубежом по американским технологиям, программное обеспечение и другие компоненты.

Стоит отметить, что всё это происходит на фоне попыток урегулирования торговых отношений США и Китая.