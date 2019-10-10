США решили ослабить санкции в отношении Huawei

Распространяться лицензии будут лишь на «избранные» компании и поставлять в их рамках можно будет «нечувствительные товары». Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

Разрешение на лицензии дал сам Трамп на прошлой неделе. Журналисты считают, что данный шаг поможет сгладить отношения между США и Китаем в преддверии очередных торговых переговоров.

Напомним, американское министерство торговли внесло Huawei в «чёрный список», из-за чего местные компании больше не имеют права вести дела с китайским производителем.