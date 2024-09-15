США решили отменить «льготы» китайским интернет-магазинам

Эта льгота позволяет ввозить в США грузы стоимостью менее 800 долларов без тарифов, но администрация утверждает, что она «используется для обхода торговых правил».

Предлагаемые изменения подвергнут поставки из Китая более тщательному контролю и потенциальным дополнительным тарифам, если они подпадают под существующие торговые меры защиты. Эти положения охватывают целый ряд товаров, включая китайские товары, сталь, алюминий и специфические приборы.

Министр торговли США Джина М. Раймондо подчеркнула, что новые правила направлены на создание «равных условий для американского бизнеса и защиту потребителей от потенциально небезопасных товаров».