США решили отменить «льготы» китайским интернет-магазинам

Опубликовано 15 сентября 2024, 01:301 мин.
США решили отменить «льготы» китайским интернет-магазинамПредложив новые правила импорта
Власти США предложили новые правила, которые могут существенно повлиять на китайские платформы электронной коммерции, такие как Shein, которые использовали исключение «de minimis» для беспошлинной доставки недорогих товаров американским потребителям.
Эта льгота позволяет ввозить в США грузы стоимостью менее 800 долларов без тарифов, но администрация утверждает, что она «используется для обхода торговых правил».
Предлагаемые изменения подвергнут поставки из Китая более тщательному контролю и потенциальным дополнительным тарифам, если они подпадают под существующие торговые меры защиты. Эти положения охватывают целый ряд товаров, включая китайские товары, сталь, алюминий и специфические приборы.
Министр торговли США Джина М. Раймондо подчеркнула, что новые правила направлены на создание «равных условий для американского бизнеса и защиту потребителей от потенциально небезопасных товаров».