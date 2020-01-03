США решили отправить на Луну японцев

Об этом пишет японская газета The Mainichi, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом. Данное предложение Брайденстайн сделал во время неофициального визита в сентябре, в котором он встретился с представителями индустрии, в том числе с главой комитета японского правительства по вопросам космической политики. Директор NASA призвал собеседников подумать о возможности отправки японцев вместе с американцами на Луну.

Напомним, NASA планирует вернуть американских астронавтов на спутник Земли в рамках программы «Артемида». Случиться это должно к 2024 году. В октябре стало известно, что правительство Японии решило присоединиться к проекту.

В The Mainichi считают, что данный шаг может быть обусловлен желанием контролировать космические амбиции Китая.