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США решили отправить на Луну японцев

Япония хочет утереть нос Китаю
Директор NASA Джим Брайденстайн (Jim Bridenstine) предложил использовать американские ракеты, чтобы отправлять японских космонавтов на Луну. Сообщается, что предложение было тайным.

Об этом пишет японская газета The Mainichi, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом. Данное предложение Брайденстайн сделал во время неофициального визита в сентябре, в котором он встретился с представителями индустрии, в том числе с главой комитета японского правительства по вопросам космической политики. Директор NASA призвал собеседников подумать о возможности отправки японцев вместе с американцами на Луну.

Напомним, NASA планирует вернуть американских астронавтов на спутник Земли в рамках программы «Артемида». Случиться это должно к 2024 году. В октябре стало известно, что правительство Японии решило присоединиться к проекту.

В The Mainichi считают, что данный шаг может быть обусловлен желанием контролировать космические амбиции Китая.