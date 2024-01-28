США решили ужесточить регулирование облаков в связи с доступом Китая к ИИ

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что ведомство изучает возможность обязать американские облачные компании сообщать об иностранных клиентах, использующих их инфраструктуру для приложений искусственного интеллекта, в частности больших языковых моделей (LLM), которые лежат в основе таких инструментов ИИ, как ChatGPT. Этот шаг стал ответом на октябрьское распоряжение президента страны Джо Байдена о выявлении иностранных субъектов, которые могут использовать ИИ для вредоносных кибердействий. Министерство торговли также рассматривает вопрос об экспортном контроле для регулирования облачной индустрии.

Озабоченность США вызвана тем, что китайские компании могут получить доступ к вычислительной мощности мощных полупроводников через таких облачных провайдеров, как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud компании Alphabet. Раймондо подчеркнула необходимость «перекрыть все пути» для получения Китаем доступа к американским моделям искусственного интеллекта или обучения своих собственных.

Американские поставщики облачных услуг выразили обеспокоенность тем, что ограничения на их деятельность за рубежом без аналогичных мер со стороны стран-союзников могут поставить американские компании в невыгодное положение.

Microsoft, Amazon и Alphabet пока никак не прокомментировали предложенные меры.