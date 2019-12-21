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США решили включить беспилотные корабли в состав Военно-морского флота
К 2030 году США нужно иметь всего 335 кораблей
Недавно в США заявили о необходимости повысить количество кораблей у Военно-морских сил (ВМС) страны до 335 к 2030 году. Сейчас в распоряжении американских военных находятся 292 корабля. Чтобы достичь поставленной цели Белый дом предложил руководству ВМС включить в состав флота беспилотные корабли.
Об этом пишет издание The Drive. Речь идёт по крайней мере о некоторых надводных и подводных автономных кораблях. Помимо выполнения плана такой шаг позволит США укрепить и без того растущее значение беспилотных платформ.
Стоит отметить, что исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли (Thomas Modly) ранее уже высказывал мысль о том, что традиционный флот следует расширить автономными кораблями, чтобы соответствовать современному уровню развития технологий.