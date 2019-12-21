США решили включить беспилотные корабли в состав Военно-морского флота

Об этом пишет издание The Drive. Речь идёт по крайней мере о некоторых надводных и подводных автономных кораблях. Помимо выполнения плана такой шаг позволит США укрепить и без того растущее значение беспилотных платформ.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли (Thomas Modly) ранее уже высказывал мысль о том, что традиционный флот следует расширить автономными кораблями, чтобы соответствовать современному уровню развития технологий.