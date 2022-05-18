США с четвертой попытки осуществили запуск гиперзвуковой ракеты

Гиперзвуковое оружие, способное развивать скорость свыше 5 Махов, может быть развернуто на больших расстояниях, способно летать на меньших высотах и маневрировать в полете, его гораздо сложнее обнаружить и перехватить.

В ходе последних испытаний, которые проводились 419-й летно-испытательной эскадрильей, Объединенными испытательными силами бомбардировщиков Global Power и компанией Lockheed Martin, ракета сбрасывалась с крыла самолета B-52. Затем ракета-носитель разгоняла корпус планера ракеты до скорости выше 5 Махов. Однако максимальная скорость, высота полета и другие результаты не были опубликованы.

На этот год запланированы дополнительные испытания ракеты-носителя и полные летные испытания, а на 2023 год намечено получение раннего оперативного потенциала (EOC). Когда AGM-183A будет полностью развернута, ее смогут нести не только B-52, но и небольшие военные самолеты, такие как истребитель F-15.