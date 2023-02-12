США сбили уже третий неопознанный объект за неделю. В этот раз над Канадой

"Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно сбил объект", - написал Трюдо в Twitter.

В заявлении представителя Пентагона говорится, что объект, сбитый в субботу, был впервые замечен над Аляской в пятницу вечером. Два истребителя F-22 "следили за объектом" с помощью воздушной национальной гвардии Аляски, "внимательно отслеживая его и уделяя время для определения характера объекта". Наблюдение продолжалось, пока объект не пересек воздушное пространство Канады. “Американский F-22 сбил объект на территории Канады с помощью ракеты AIM 9X", - говорится в заявлении представителя Минобороны США.

У стран пока что нет информации, кому принадлежал объект и связан ли он с китайским “воздушным шаром-шпионом”.