Наука и технологии
Сегодня 18:47
США скоро совершат самую крупную переброску войск в Европу
Это может привести к ухудшению отношений с Россией
Немецкое издание Spiegel сообщило, что весной 2020 года США проведут в Европе масштабные учения. В их рамках состоится «самая большая передислокация войск» на территорию Евросоюза за последние 25 лет. Политики считают, что это ухудшит отношения с Россией.
Spiegel ссылается на сообщение американского командования. Если ему верить, то США перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих. Целью масштабных учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО, а также сдерживание потенциальных противников.
Американские военнослужащие окажутся в Польше и странах Балтии. Германия же будет выполнять роль логистического центра.
Немецкие политики прогнозируют, что учения «вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведёт к дальнейшей эскалации». Всего в боевых тренировках примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран НАТО.
Самое читаемое