США скоро совершат самую крупную переброску войск в Европу

Spiegel ссылается на сообщение американского командования. Если ему верить, то США перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих. Целью масштабных учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО, а также сдерживание потенциальных противников.

Американские военнослужащие окажутся в Польше и странах Балтии. Германия же будет выполнять роль логистического центра.

Немецкие политики прогнозируют, что учения «вызовут реакцию российской стороны, что неизбежно приведёт к дальнейшей эскалации». Всего в боевых тренировках примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран НАТО.