Наука и технологии
Сегодня в 15:34
США случайно раскрыли характеристики стратегического бомбардировщика
Опубликовали не то фото
Военно-воздушные силы (ВВС) США опубликовали фото прототипа временного укрытия для нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики самолёта.
На опубликованном фото показан быстровозводимый тент. Он будет использоваться вне стационарных авиабаз. Снимок помог энтузиастам авиатехники вычислить длину и ширину укрытия, а также примерные габариты бомбардировщика, пишет «Российская газета». Энтузиасты опирались на размер бетонных плит аэродрома и стоящих рядом автомобилей.
Ivan O'Gilvi
По их подсчётам, фюзеляж B-21 в длину составляет около 15 метров, а размах его крыла достигает 42 метров. То есть самолёт получается меньше B-2 Spirit.
Стоит отметить, что технические характеристики нового бомбардировщика засекречены. Пока в сети нет даже ни одного реального изображения самолёта. Первый полёт новинки запланирован на 2022 год.