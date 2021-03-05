США случайно раскрыли характеристики стратегического бомбардировщика

По их подсчётам, фюзеляж B-21 в длину составляет около 15 метров, а размах его крыла достигает 42 метров. То есть самолёт получается меньше B-2 Spirit.

Стоит отметить, что технические характеристики нового бомбардировщика засекречены. Пока в сети нет даже ни одного реального изображения самолёта. Первый полёт новинки запланирован на 2022 год.