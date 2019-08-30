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США снова обвинили Huawei в краже разработок

Сейчас расследуют все возможные случаи
Недавно правительство США дало местным компаниям ещё три месяца на то, чтобы завершить все дела с Huawei. После этого они не смогут сотрудничать с китайским производителем. Но вот судиться с ним по поводу кражи интеллектуальной собственности — вполне. Прокуратура США и ФБР уже сейчас расследуют возможные случаи.

По мнению федералов, Huawei может быть причастна к кражам интеллектуальной собственности у нескольких компаний. Также китайцев заподозрили в найме сотрудников конкурентов.

Если говорить подробнее, то Huawei могут обвинить в краже программного обеспечения для камеры смартфона у португальского разработчика Руи Оливейры. Китайская компания уже подала против него иск, утверждая, что не нарушала патент.

Тем не менее, недавно представители ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка встретились с Оливейро и подробно расспросили его о ситуации с Huawei. Также федералы успели допросить Роберта Рида, работавшего раньше инженером Huawei в Швеции. Его подозревают в найме для компании уволенных работников из ближайших офисов Ericsson AB.

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