США снова обвинили Huawei в краже разработок

По мнению федералов, Huawei может быть причастна к кражам интеллектуальной собственности у нескольких компаний. Также китайцев заподозрили в найме сотрудников конкурентов.

Если говорить подробнее, то Huawei могут обвинить в краже программного обеспечения для камеры смартфона у португальского разработчика Руи Оливейры. Китайская компания уже подала против него иск, утверждая, что не нарушала патент.

Тем не менее, недавно представители ФБР и прокуроры Южного округа Нью-Йорка встретились с Оливейро и подробно расспросили его о ситуации с Huawei. Также федералы успели допросить Роберта Рида, работавшего раньше инженером Huawei в Швеции. Его подозревают в найме для компании уволенных работников из ближайших офисов Ericsson AB.