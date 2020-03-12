США снова отложили полный бан Huawei

Об этом пишет издание The Verge. Ранее предполагалось, что действие временной лицензии на ведение бизнеса с Huawei для американских компаний закончится 1 апреля. Теперь дату перенесли на 15 мая.

Помимо этого, Министерство торговли США запросило у общественности мнение по поводу временной лицензии: стоит ли расширять её сроки и впредь.

По счёту это уже четвёртое продление лицензии. Впервые США ввели санкции против Huawei в мае прошлого года. Причиной им стали опасения американских властей в том, что китайская компания угрожает национальной безопасности страны.