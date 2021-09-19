США снова запустили межконтинентальную баллистическую ракету Trident II D5LE

Испытания прошли в Атлантическом океане. Подробности о них не сообщаются, но издание «Военное обозрение» делает вывод, что ракету запустили борта подводной лодки. При этом она находилась в подводном положении.

Почти все предыдущие пуски проходили с борта ракетного подводного кре́йсера стратегического назначения класса Ohio («Огайо»).

Уточняется, что ракета Trident может нести до 14 боеголовок индивидуального наведения W76 (100 кт) или до 8 W88 (475 кт). Модернизированные ракеты ещё могут нести боеголовки малой мощности W76-2 (до 8 кт). Дальность ракеты составляет 12 тысяч километров.