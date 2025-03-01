США сняли обвинения с криптомиллиардера после вложения в криптопроект Трампа

Сун, известный тем, что потратил 6,2 миллиона долларов на приклеенный к стене банан, был первоначально обвинен вместе с Линдси Лохан, Джейком Полом, Soulja Boy и Lil Yachty, некоторые из которых урегулировали свои дела. Однако после избрания Трампа крупные инвестиции Суна в компанию World Liberty Financial (WLF) помогли преодолеть финансовый порог проекта, обеспечив Трампу около 18 миллионов долларов. Позже он добавила 45 миллионов долларов, доведя общий доход Трампа от предприятия до 56 миллионов долларов.

Через несколько дней после инаугурации Трампа Сун публично похвалил его, приписав ему успех в криптовалюте. Вскоре после этого SEC и адвокаты Sun договорились приостановить расследование, и 27 февраля федеральный судья удовлетворил эту просьбу.