США собрались запускать в космос ядерные системы

Об этом говорится в меморандуме президента. Уточняется, что для запуска ядерных систем потребуется разрешение Трампа «из соображений национальной безопасности».

«Способность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и лидерства США в космосе», — сказано в меморандуме.

Напомним, недавно стало известно, что в Соединённых Штатах создают космические войска. Они будут защищать интересы страны в космическом пространстве, беречь американские спутники и отслеживать космический мусор.

В июне страны НАТО решили, что не станут размещать в космосе вооружений.