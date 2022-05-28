США создадут аналог советского экраноплана

КМ лёг в основу российского экраноплана-ракетоносца «Лунь». В США решили создать своего «Каспийского монстра»: в рамках проекта Liberty Lifter будет разработан американский экраноплан. Этим занимается Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Liberty Lifter позволит доставлять грузы по всей планете, этому самолёту не понадобятся специальные морские порты и авиабазы. В частности, его можно будет использовать для переброски противокорабельных ракет и бронетехники на острова в Южно-Китайском море.Экраноплан получит прочную конструкцию, способную выдерживать удары волн, а также высоту полёта до 3 км, чтобы избегать морской непогоды.