Наука и технологии
Сегодня 16:56
США создадут гиперзвуковую ракету для запуска с палубного истребителя
F/A-18
Представители Пентагона рассказали, что США работают над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты для запуска с палубных истребителей-бомбардировщиков McDonnell Douglas F/A-18.
Как узнали журналисты, США заключили контракт с Boeing для «создания продвинутого двухрежимного гиперзвукового дизайна». Поставки таких ракет, впрочем, начнутся ещё не скоро — только к 2028 году. А вот начало его лётных испытаний запланировано уже на конец 2022 года.
В Пентагоне также заявили, что заключили контракт с технической экспериментальной станцией Техасского университета. В его рамках создадут университетский консорциум по гиперзвуковым технологиям. Развитие таких технологий — приоритет для США.
Напомним, у России на опытно-боевом дежурстве уже стоят ракетные комплексы с гиперзвуковым блоком «Авангард».