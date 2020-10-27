США создадут гиперзвуковую ракету для запуска с палубного истребителя

Как узнали журналисты, США заключили контракт с Boeing для «создания продвинутого двухрежимного гиперзвукового дизайна». Поставки таких ракет, впрочем, начнутся ещё не скоро — только к 2028 году. А вот начало его лётных испытаний запланировано уже на конец 2022 года.

В Пентагоне также заявили, что заключили контракт с технической экспериментальной станцией Техасского университета. В его рамках создадут университетский консорциум по гиперзвуковым технологиям. Развитие таких технологий — приоритет для США.

Напомним, у России на опытно-боевом дежурстве уже стоят ракетные комплексы с гиперзвуковым блоком «Авангард».