Наука и технологии
Сегодня в 18:19
США создадут истребитель шестого поколения для прорыва ПВО России
В беспилотном варианте
Военно-морские силы (ВМС) США получат в 2030-х годах истребитель шестого поколения на замену F/A-18E/F Super Hornet. Новый самолёт будет использоваться для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) Китая и России.
Истребитель создадут в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет «Лента.ру». Эта программа может развиваться в двух направлениях — пилотируемом и беспилотном. Скорее всего, на каждые четыре пилотируемых самолёта будет приходиться шесть беспилотных.
Кроме того, ударная мощь авианосцев с реализацией программы NGAD может вырасти, так как число летательных аппаратов на них увеличится с 76 до 90.
Как уточняют журналисты, беспилотный вариант NGAD может использоваться для прорыва ПВО потенциальных противников.