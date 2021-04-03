США создадут истребитель шестого поколения для прорыва ПВО России

Истребитель создадут в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет «Лента.ру». Эта программа может развиваться в двух направлениях — пилотируемом и беспилотном. Скорее всего, на каждые четыре пилотируемых самолёта будет приходиться шесть беспилотных.

Кроме того, ударная мощь авианосцев с реализацией программы NGAD может вырасти, так как число летательных аппаратов на них увеличится с 76 до 90.

Как уточняют журналисты, беспилотный вариант NGAD может использоваться для прорыва ПВО потенциальных противников.