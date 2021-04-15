США создадут космический аппарат на ядерной тяге

Как пишет «N+1», разработка аппарата ведётся в рамках программы DRACO. Тепловой ядерный ракетный двигатель может обеспечивать тягу, как у химических двигателей, а также обладает большей скоростью истечения рабочего тела. Благодаря таким двигателям можно будет отправлять в полёты к другим планетам более массивные корабли и расходовать при этом меньше топлива.

DARPA объявило, что проект DRACO переходит в стадию технического проектирования. Она продлится 18 месяцев. Новый двигатель должен будет работать на низкообогащённом урановом топливе с содержанием изотопа U-235 от пяти до 20%.