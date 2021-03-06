США создадут «оружие жёсткой войны»

Popular Mechanics ссылается на заявление главы Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Марка Келли. Он заявил, что самолёт будущего представляет собой средство, способное обеспечить противнику «очень тяжёлый день, тяжёлую неделю и жёсткую войну». Генерал также отметил, что Пентагону стоит скорее реализовать проект NGAD.

Известно, что в рамках программы уже построили первый лётный образец перспективного самолёта. Он уже даже совершил свой первый полёт. Первый лётный образец спроектировали целиком с помощью цифровых технологий. В целом, работы по программе NGAD засекречены.