Наука и технологии
Сегодня в 18:30
США создадут «оружие жёсткой войны»
Это истребитель шестого поколения
Издание Popular Mechanics рассказало, что истребитель шестого поколения, который США разрабатывают по программе Next Generation Air Dominance (NGAD), станет «оружием жёсткой войны».
Popular Mechanics ссылается на заявление главы Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Марка Келли. Он заявил, что самолёт будущего представляет собой средство, способное обеспечить противнику «очень тяжёлый день, тяжёлую неделю и жёсткую войну». Генерал также отметил, что Пентагону стоит скорее реализовать проект NGAD.
Известно, что в рамках программы уже построили первый лётный образец перспективного самолёта. Он уже даже совершил свой первый полёт. Первый лётный образец спроектировали целиком с помощью цифровых технологий. В целом, работы по программе NGAD засекречены.