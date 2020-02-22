Наука и технологии
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США создадут разведывательную систему для противодействия России и Китаю
Активность флотов этих стран усилилась
Издание The Drive рассказало, что США создадут разведывательную систему для противодействия России и Китаю. Она усилит противолодочную звуковую систему наблюдений, которая располагается на Фареро-Исландском рубеже.
Новая система будет называться Affordable Mobile Anti-Submarine Warfare Surveillance System (AMASS). Она будет мобильной: в неё войдут активные гидролокаторы, которые будут прикрепляться к буям. Развёртывать их военные смогут из стандартных транспортных контейнеров.
AMASS послужит усилением для стационарной гидроакустической противолодочной звуковой системы наблюдений SOund SUrveillance System (SOSUS). Целью создания новинки называют противодействие возросшей активности флотов Китая и России.
Недавно российский военный аналитик заявил, что скоро силы этих стран могут сместить военно-морские силы США с лидерской позиции.