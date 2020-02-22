США создадут разведывательную систему для противодействия России и Китаю

Новая система будет называться Affordable Mobile Anti-Submarine Warfare Surveillance System (AMASS). Она будет мобильной: в неё войдут активные гидролокаторы, которые будут прикрепляться к буям. Развёртывать их военные смогут из стандартных транспортных контейнеров.

AMASS послужит усилением для стационарной гидроакустической противолодочной звуковой системы наблюдений SOund SUrveillance System (SOSUS). Целью создания новинки называют противодействие возросшей активности флотов Китая и России.

Недавно российский военный аналитик заявил, что скоро силы этих стран могут сместить военно-морские силы США с лидерской позиции.