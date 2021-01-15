США создадут спутник для обнаружения гиперзвукового оружия

СМИ сообщают, что, по контракту, спутник должен быть создан до конца июля 2023 года. Затем начнутся его испытания.

В настоящее время у США нет систем обнаружения гиперзвукового оружия. Существующие спутники не могут отследить цель, которая летит с такой скоростью.

Контракт на разработку спутника получила компания L3Harris Technologies. Сообщается, что должна быть создана группировка из нескольких десятков космических аппаратов. Они должны будут обмениваться данными между собой. Спутники разместят на более низкой орбите, чем та, на которой находятся аппараты обнаружения пусков баллистических ракет.