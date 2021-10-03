США создали группу «гончих» для противодействия российским подлодкам

В Greyhound будут состоять эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke). Группа была создана неспроста. Ларсон пояснил, что возможности российского подводного флота постоянно растут и стали представлять существенную угрозу для восточного побережья США и для Европы. Утверждается, что российские подлодки могут шпионить и обрезать кабели связи, соединяющие континенты по дну океана. А это создаёт серьёзную угрозу безопасности Штатов и Европы, пишет «РИА Новости».

Группа Greyhound должна будет помочь США удержать преимущество над Россией в западной Атлантике.