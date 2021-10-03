США создали группу «гончих» для противодействия российским подлодкам

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США создали группу «гончих» для противодействия российским подлодкамОбеспокоены растущей мощностью ВМФ России
Обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон рассказал, что Военно-морские силы (ВМС) США создали новую оперативную группу Greyhound, что в переводе на русский означает «гончая». В задачи этой группы будет входить противодействие угрозам со стороны России.
В Greyhound будут состоять эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke). Группа была создана неспроста. Ларсон пояснил, что возможности российского подводного флота постоянно растут и стали представлять существенную угрозу для восточного побережья США и для Европы. Утверждается, что российские подлодки могут шпионить и обрезать кабели связи, соединяющие континенты по дну океана. А это создаёт серьёзную угрозу безопасности Штатов и Европы, пишет «РИА Новости».
Группа Greyhound должна будет помочь США удержать преимущество над Россией в западной Атлантике.