США создали подделку российской крылатой ракеты для боевых тренировок

СМИ сообщают, что GQM-163A Coyote впервые была запущена с Восточного побережья США.

Разработала ракету-мишень компания Northrop Grumman путём интеграции в «Койот» системы сбрасываемых дипольных отражателей. Именно благодаря этому ракета может имитировать угрозы, создаваемые российским «Калибром».

Напомним, «Калибр» — это крылатые ракеты большой дальности. Существуют их различные модификации. Устанавливать можно и на морские системы, и на авиационные, и на сухопутные. Ракеты семейства «Калибр» не раз применялись в ходе военной операции в Сирии.