США создали пять дешёвых способов уничтожения и перехвата беспилотников

Всего военные выбрали пять таких систем. Это 30-мм разрывные снаряды XM1211 от Northrop Grumman, турель Smash Hopper от Smart Shooter, система Agile Small Deflection Precision Stabilized Weapon System от Flex Force, «убийца дронов» от IXI, и противодронная пушка MKIII от Drone Shield.

Два последних оружия используют возможности радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников. Остальные системы полагаются на выпуск снарядов для поражения беспилотных систем. Например в решении от Flex Force используется патрон калибра 7,62 мм, а в Smash Hopper — патрон калибра 5,56 мм.

По требованию военных системы должны обходиться менее чем в $15 000 за поражённый дрон.