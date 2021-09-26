США создали пять дешёвых способов уничтожения и перехвата беспилотников

Наука и технологии
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США создали пять дешёвых способов уничтожения и перехвата беспилотниковПроверили их
Пентагон продемонстрировал в пустыне в Аризоне несколько систем, которые могут противостоять небольших дронам. Эти системы основаны на дешёвых наземных портативных устройствах.
Всего военные выбрали пять таких систем. Это 30-мм разрывные снаряды XM1211 от Northrop Grumman, турель Smash Hopper от Smart Shooter, система Agile Small Deflection Precision Stabilized Weapon System от Flex Force, «убийца дронов» от IXI, и противодронная пушка MKIII от Drone Shield.
Два последних оружия используют возможности радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников. Остальные системы полагаются на выпуск снарядов для поражения беспилотных систем. Например в решении от Flex Force используется патрон калибра 7,62 мм, а в Smash Hopper — патрон калибра 5,56 мм.
По требованию военных системы должны обходиться менее чем в $15 000 за поражённый дрон.