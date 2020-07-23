США создают миниатюрную противоракету для самолётов

Как пишет издание «Военное обозрение», разработчиком противоракеты авиационного базирования станет компания Raytheon. Оружие будет достаточно маленьким. Оно, по задумке, не создаст «каких-либо проблем с точки зрения снижения объёмов основной боевой (полезной) нагрузки». Создание противоракет является частью новой концепции защиты средств авиации США. Отмечается, что новый подход сосредоточен на противодействии «ракетным разработкам России и Китая».

Сообщается, что на разработку противоракеты будет потрачено около $375 млн. Работы в рамках проекта должны будут завершиться к октябрю 2023 года. Противоракеты хотят размещать и на аппаратах транспортной авиации.