США спишут свои прибрежные боевые корабли

Речь идёт о первых четырёх кораблях программы, пишет «Лента.ру», ссылаясь на Defense News. Предложение о списании выдвинуто в проекте бюджета Пентагона на 2021 года и обусловлено чрезмерно высокими затратами на вероятную модернизацию кораблей типов Freedom («Свобода») и Independence («Независимость»).

Сообщается, что эти корабли прослужили всего от шести до 12 лет. Стоит также отметить, что ранее СМИ называли суда «плавучей кучей мусора».

Корабли LCS предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия разведке.