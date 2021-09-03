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США спишут устаревшие крейсеры

Наконец военные добились этого
Военно-морским силам (ВМС) США разрешили списать устаревающие крейсеры типа «Тикондерога». Эти суда требуют слишком много финансирования, но не могут обеспечить большую боевую мощь американского флота.
США спишут устаревшие крейсеры

Как пишет «Военное обозрение», в четверг вышел новый закон, который позволит флоту списать семь крейсеров в 2022 финансовом году. Отмечается, что флот не менее десяти лет добивался обсуждения конгрессом этого вопроса.

Списанные крейсеры могут продать или сдавать иностранным союзникам. Правда, вице-адмирал Джим Килбли заявил, что сомневается в надёжности старых крейсеров. У этих судов наблюдаются неполадки с электроникой и радарами. В целом, крейсеры не в состоянии выполнять все поставленные перед ними задачи.

Теперь этому законопроекту предстоит пройти обсуждение в Палате представителей и добиться принятия Сенатом. Также в документе предусмотрена возможность покупки 13 новых пилотируемых кораблей.