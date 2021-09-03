США спишут устаревшие крейсеры

Как пишет «Военное обозрение», в четверг вышел новый закон, который позволит флоту списать семь крейсеров в 2022 финансовом году. Отмечается, что флот не менее десяти лет добивался обсуждения конгрессом этого вопроса.

Списанные крейсеры могут продать или сдавать иностранным союзникам. Правда, вице-адмирал Джим Килбли заявил, что сомневается в надёжности старых крейсеров. У этих судов наблюдаются неполадки с электроникой и радарами. В целом, крейсеры не в состоянии выполнять все поставленные перед ними задачи.

Теперь этому законопроекту предстоит пройти обсуждение в Палате представителей и добиться принятия Сенатом. Также в документе предусмотрена возможность покупки 13 новых пилотируемых кораблей.