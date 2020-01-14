Наука и технологии
Сегодня 11:16
США сравнили Huawei c СССР по степени опасности
Выступают против 5G-инфраструктуры китайской компании
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что инфраструктура связи китайской компании Huawei не менее опасна, чем программы, производившиеся в СССР.
Об этом он сказал во время выступления перед представителями технологической индустрии в Калифорнии. Помпео от лица США предупредил союзников и партнёров об «огромных рисках для безопасности и частной информации, если они позволят Huawei строить их сети 5G».
«Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение», — подытожил госсекретарь США.
Власти страны уверены, что к данным пользователей телекоммуникационного оборудования Huawei будет иметь доступ Коммунистическая партия Китая. А США не хотят допустить того, чтобы секретная информация была передана в инфраструктуру, которой нельзя доверять.