США сравнили Huawei c СССР по степени опасности

Об этом он сказал во время выступления перед представителями технологической индустрии в Калифорнии. Помпео от лица США предупредил союзников и партнёров об «огромных рисках для безопасности и частной информации, если они позволят Huawei строить их сети 5G».

«Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение», — подытожил госсекретарь США.

Власти страны уверены, что к данным пользователей телекоммуникационного оборудования Huawei будет иметь доступ Коммунистическая партия Китая. А США не хотят допустить того, чтобы секретная информация была передана в инфраструктуру, которой нельзя доверять.