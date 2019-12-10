США сравнялись с Китаем по количеству камер-шпионов на человека

Как выяснили эксперты, к 2021 году в Китае общее количество камер превысит 560 млн, а в США достигнет почти 85 млн. Но и жителей в первой стране несоизмеримо больше. В 2018 же году в Поднебесной было установлено 350 млн устройств видеонаблюдения, а в Соединённых Штатах — около 70 млн. В пересчёте на местных жителей получается одна камера примерно на четырёх человек.

Авторы исследования резонно отмечают, что в последнее время массовое внедрение камер наблюдения в Китае привлекло большое внимание общественности. Уровень проникновения же камер в США никого настолько не заинтересовал, хотя и оказался достаточно высоким.

Правда, в Америке камеры используют в основном в коммерческом секторе. Китайские же власти не раз обвиняли в применении устройств с технологией распознавания лиц для выслеживания представителей этнических меньшинств.

Также аналитики IHS Markit утверждают, что к 2021 году во всём мире будет установлен один миллиард камер наблюдения.