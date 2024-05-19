Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 19 мая 2024, 20:06
1 мин.

США стали еще ближе к полному прекращению добычи угля

Штаты остановили добычу в бассейне реки Паудер
Правительство США приняло решение, направленное на борьбу с изменением климата, и объявило о том, что оно прекратит новую аренду угольных месторождений в бассейне реки Паудер, где добывается почти половина всего угля в стране.
США стали еще ближе к полному прекращению добычи угля
© Ferra

Этот шаг может предотвратить добычу миллиардов тонн угля на площади более 13 миллионов акров в штатах Монтана и Вайоминг. Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) МВД США пришло к выводу, что продолжение добычи угля в этом регионе нанесет вред климату и здоровью населения. В окончательном отчете о воздействии на окружающую среду BLM определило, что в будущем в бассейне не следует арендовать уголь, и прогнозирует, что добыча угля в вайомингской части региона прекратится к 2041 году.

В 2023 году в бассейне реки Паудер было добыто 251,9 млн тонн угля, что составило почти 44% от добычи угля в США. 14 действующих угольных шахт могут продолжать работу на арендованных в настоящее время землях, но не могут расширяться на новые государственные земли.

Источник:The Washington Post
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#Климат