США стали еще ближе к полному прекращению добычи угля

Этот шаг может предотвратить добычу миллиардов тонн угля на площади более 13 миллионов акров в штатах Монтана и Вайоминг. Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) МВД США пришло к выводу, что продолжение добычи угля в этом регионе нанесет вред климату и здоровью населения. В окончательном отчете о воздействии на окружающую среду BLM определило, что в будущем в бассейне не следует арендовать уголь, и прогнозирует, что добыча угля в вайомингской части региона прекратится к 2041 году.

В 2023 году в бассейне реки Паудер было добыто 251,9 млн тонн угля, что составило почти 44% от добычи угля в США. 14 действующих угольных шахт могут продолжать работу на арендованных в настоящее время землях, но не могут расширяться на новые государственные земли.