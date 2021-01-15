США строят истребитель шестого поколения по принципу «Формулы-1»

Американский материал перевело издание «Лента.ру». Уилл Ропер уточнил, что лётный демонстратор истребителя шестого поколения разрабатывается с применением цифровой инженерии. Это уже второй такой для ВВС США самолёт после реактивного учебного eT-7 Red Hawk.

Ропер рассказал, что объяснить основную технологию цифровой инженерии — authoritative virtualization — поможет подход «Формулы-1». Он пояснил, что при создании машин «Формулы-1» не используются физические прототипы. «Каждая особенность автомобиля и вся физика, определяющая его, даже резина, буквально встречающаяся с дорогой» проверены цифровой инженерией. В итоге сотни цифровых машин тестируются каждый сезон.