США также запретили импорт роботов-пылесосов

Опубликовано 30 июля 2026, 14:461 мин.
США также запретили импорт роботов-пылесосовАмериканские власти расширили ограничения на импортную технику
Федеральная комиссия по связи США (FCC) недавно объявила о запрете на иностранные роботы и инверторы питания. Как выяснилось, в это определение входят и роботы-пылесосы. Комиссия, мол, пояснила, что они «технически соответствуют широкому определению передовых роботизированных устройств».
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Согласно правилам, под запрет попадает любой автономный робот с программным управлением, который:
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Может оценивать окружающее пространство.
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Весит больше 2 кг (вместе с зарядной станцией).
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Передвигается по полу.
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Имеет беспроводное подключение к интернету.
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Ограничения также касаются портативных аккумуляторов с розеткой переменного тока и мобильным приложением.
Уже проданные в США модели можно продолжать использовать, но для выпуска новых устройств компаниям придётся получать специальное разрешение.
Запрет затронет весь рынок, потому что почти все роботы-пылесосы производятся за пределами США.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный