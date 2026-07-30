Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2026, 14:46
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США также запретили импорт роботов-пылесосов

Американские власти расширили ограничения на импортную технику
Федеральная комиссия по связи США (FCC) недавно объявила о запрете на иностранные роботы и инверторы питания. Как выяснилось, в это определение входят и роботы-пылесосы. Комиссия, мол, пояснила, что они «технически соответствуют широкому определению передовых роботизированных устройств».
США также запретили импорт роботов-пылесосов

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Согласно правилам, под запрет попадает любой автономный робот с программным управлением, который:

  • Может оценивать окружающее пространство.

  • Весит больше 2 кг (вместе с зарядной станцией).

  • Передвигается по полу.

  • Имеет беспроводное подключение к интернету.

  • Ограничения также касаются портативных аккумуляторов с розеткой переменного тока и мобильным приложением.

Уже проданные в США модели можно продолжать использовать, но для выпуска новых устройств компаниям придётся получать специальное разрешение.

Запрет затронет весь рынок, потому что почти все роботы-пылесосы производятся за пределами США.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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