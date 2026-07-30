США также запретили импорт роботов-пылесосов

Согласно правилам, под запрет попадает любой автономный робот с программным управлением, который:

Может оценивать окружающее пространство.

Весит больше 2 кг (вместе с зарядной станцией).

Передвигается по полу.

Имеет беспроводное подключение к интернету.

Ограничения также касаются портативных аккумуляторов с розеткой переменного тока и мобильным приложением.

Уже проданные в США модели можно продолжать использовать, но для выпуска новых устройств компаниям придётся получать специальное разрешение.

Запрет затронет весь рынок, потому что почти все роботы-пылесосы производятся за пределами США.