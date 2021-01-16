США учатся наносить «глубокий удар по вражеской цели»

Перевод американского материала предоставило издание «Лента.ру». Журналисты беседовали с майором 53-го крыла ВВС США Теодором Эллисом. Он рассказал, что в августе на авиабазе Энглин в штате Флорида проходили учения с B-2 Spirit, а также с истребителем пятого поколения F-35 Lightning II и стелс-дроном RQ-170 Sentinel.

В ноябре военные США сообщили, что отрепетировали уничтожение объектов противовоздушной обороны (ПВО) противника. А в мае 2021 года на Аляску доставят модифицированный истребитель четвёртого поколения F-15EX Advanced Eagle для новых испытаний. Журналисты отметили, что вышеперечисленные шаги имеют решающее значение для удержания превосходства ВВС США.