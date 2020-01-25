США учатся перехватывать оружие, которым вооружена только Россия

Сумма контракта равна $13 млн. Работы по нему должны завершиться к январю 2021 года. В условиях контракта сказано, что должны быть разработаны технологии, необходимые для создания средств перехвата «маневрирующих гиперзвуковых угроз в верхних слоях атмосферы».

Напомним, недавно представители Пентагона признали, что страна отстаёт в создании гиперзвукового оружия от России и Китая. А в декабре 2019 года Путин заявил, что только у России есть оружие такого типа. Так российские войска уже вооружены гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» и комплексами «Пересвет». Кроме того, началось оснащение армии гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард».